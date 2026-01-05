ETV Bharat / Videos

दिल्ली के आली गांव में चला DDA का बुलडोजर, लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध - DDA BULLDOZER IN ALI VILLAGE DELHI

दिल्ली के आली गाँव में चला DDA का बुलडोज़र (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 5, 2026 at 10:34 PM IST

1 Min Read
नई दिल्ली: आली गांव में DDA का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, जिसमें लगभग 15 दुकानों को तोड़ा गया है. इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे. दिल्ली में अब ग्रेप 3 भी हट चुका है. इसलिए आली गांव में डिमोलिशन किया गया है. DDA के अधिकारियों ने बताया कि जमीन पर अवैध तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिए थे, जिन्हे नवंबर में नोटिस दिया गया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद डिमोलिशन किया जा रहा. पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि हम लोग रेंट पर दुकान लेकर रखे हुए थे. मकान मालिक के द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. अचानक दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस के साथ पहुंची और दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया. अभी दुकान खाली भी नहीं हुआ था कि तब तक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

संपादक की पसंद

