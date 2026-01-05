नई दिल्ली: आली गांव में DDA का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, जिसमें लगभग 15 दुकानों को तोड़ा गया है. इस दौरान दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे. दिल्ली में अब ग्रेप 3 भी हट चुका है. इसलिए आली गांव में डिमोलिशन किया गया है. DDA के अधिकारियों ने बताया कि जमीन पर अवैध तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर पक्के मकान बना लिए थे, जिन्हे नवंबर में नोटिस दिया गया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद डिमोलिशन किया जा रहा. पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि हम लोग रेंट पर दुकान लेकर रखे हुए थे. मकान मालिक के द्वारा हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी कि बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. अचानक दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम पुलिस के साथ पहुंची और दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया. अभी दुकान खाली भी नहीं हुआ था कि तब तक बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई.