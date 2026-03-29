ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले 30वें दिन भी जारी हैं. अमेरिका युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है, जिसमें जमीनी हमले शामिल हैं. अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को ईरान में उतारने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि पश्चिम एशिया में साढ़े तीन हजार नौ सैनिक और भेजे गए हैं. इस तैयारी के बीच, अमेरिका और इजराइल ने दक्षिण-पश्चिम ईरान के खुजेस्तान प्रांत में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और होमुर्ज स्ट्रेट के पास ईरान की पोर्ट सिटी पर भी हमले किए. तेहरान में भी दो धमाकों की आवाज सुनी गई. अमेरिका और इजराइल के हमले में होर्मोजगन प्रांत में 5 लोगों की मौत हो गई.. जबकि चार लोग घायल हो गए.