इंडियन प्रीमियर लीग के एक मैच में बुधवार को केएल राहुल की 52 गेंदों पर खेली गई 92 रनों की शानदार पारी के बावजूद गुजरात टाइटन्स ने दिल्ली कैपिटल्स को महज एक रन से हरा दिया. जीत के लिए 211 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डीसी को अंतिम दो गेंदों पर दो रन चाहिए थे. डेविड मिलर ने प्रसिद्ध कृष्णा की पांचवीं गेंद पर शॉट खेला. उनके पास एक रन लेने का मौका था लेकिन उन्होंने नहीं लिया. अंतिम गेंद पर मिलर शॉट खेलने से चूक गए और बटलर ने कुलदीप यादव को रन आउट कर दिया. इससे पहले शुभमन गिल ने आक्रामक अर्धशतक लगाकर गुजरात को चार विकेट पर 210 रन बनाने में अहम भूमिका निभाई. गिल ने 70 रन बनाए जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल थे. गिल के साथ ओपनिंग करने आए बटलर ने भी 27 गेंदों पर आक्रामक 52 रन बनाए. डीसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गिल और बटलर के अलावा वाशिंगटन सुंदर ने भी 32 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेली. दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकेश कुमार ने 55 रन देकर दो और लुंगी एनगिडी ने 24 रन देकर एक विकेट लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल ने निस्संका के साथ 8.1 ओवर में 76 रन की साझेदारी की. केएल राहुल ने 92 रन की शानदार पारी खेली लेकिन वो डीसी को जीत नहीं दिला सकी. केएल राहुल के अलावा डीसी के बल्लेबाजों में से कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना सका। डेविड मिलर की 20 गेंदों में नाबाद 41 रन की पारी ने उन्हें आखिरी गेंद तक मुकाबले में बनाए रखा लेकिन अंतिम गेंद पर डीसी मैच हार गई.