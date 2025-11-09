ETV Bharat / Videos

दंगल में नूंह की बेटियों रचा इतिहास, अखाड़े में मेल रेसलर को पछाड़कर जीता इनाम - FEMALE WRESTLERS OUTSHINE MALE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2025 at 10:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां गांव में आयोजित दंगल इस बार कुछ खास रहा. मंच पर तब तालियों की गूंज से माहौल गरम हो गया, जब चार फीमेल रेसलर्स ने अखाड़े में दम दिखाया. सबसे खास मुकाबला रहा फीमेल रेसलर खुशी और एक मेल रेसलर के बीच. 1100 रुपये की इस कुश्ती में खुशी ने अपने शानदार दांव-पेचों से सभी को चौंका दिया और मेल रेसलर को पटखनी देकर जीत हासिल की. इसी दंगल में निकिता और कोमल के बीच 5100 रुपये की कुश्ती हुई. दोनों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद मुकाबले को बराबरी पर खत्म घोषित किया गया. दर्शकों ने दोनों बेटियों के जज्बे और ताकत को सलाम किया.

हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवां गांव में आयोजित दंगल इस बार कुछ खास रहा. मंच पर तब तालियों की गूंज से माहौल गरम हो गया, जब चार फीमेल रेसलर्स ने अखाड़े में दम दिखाया. सबसे खास मुकाबला रहा फीमेल रेसलर खुशी और एक मेल रेसलर के बीच. 1100 रुपये की इस कुश्ती में खुशी ने अपने शानदार दांव-पेचों से सभी को चौंका दिया और मेल रेसलर को पटखनी देकर जीत हासिल की. इसी दंगल में निकिता और कोमल के बीच 5100 रुपये की कुश्ती हुई. दोनों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद मुकाबले को बराबरी पर खत्म घोषित किया गया. दर्शकों ने दोनों बेटियों के जज्बे और ताकत को सलाम किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

FEMALE WRESTLERS OUTSHINE MALE
नूंह की बेटियों रचा इतिहास
हरियाणा में असली दंगल
लड़की पहलवानों ने रचा इतिहास
FEMALE WRESTLERS OUTSHINE MALE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग

वायु प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हल्लाबोल, हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग

November 9, 2025 at 11:07 PM IST
BIHAR ELECTION 2ND PHASE

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमा, 11 नवंबर को होगी वोटिंग, दांव पर दिग्गजों की किस्मत

November 9, 2025 at 10:40 PM IST
प्रवासी मजदूरों की कहानी

कब बदलेगी नुआपड़ा की तस्वीर? 6 लाख की आबादी में 3 लाख प्रवासी मजदूर, पलायन नहीं है चुनावी मुद्दा

November 9, 2025 at 10:03 PM IST
DRUG MAFIYA

ड्रग माफिया के ठिकाने पर मिला कैश का जखीरा, पुलिस को मंगानी पड़ी नोट गिनने की मशीन

November 9, 2025 at 9:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कॉच बाजार के रूप में उभरेगा : संगठन

Grok AI में शामिल हुआ एक बेहतरीन फीचर, लॉन्ग प्रेस करके तस्वीर से बना सकते हैं वीडियो

राहुल गांधी बने मार्शल आर्ट गुरु, जिलाध्यक्षों को सिखाए किक, बोले-मोहब्बत से करो वार

भारत की पहली कार्मेलाइट नन मदर एलिसवा को 'ब्लेस्ड' घोषित किया गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.