कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के द्वारा नीट को लेकर किए गए विरोध-प्रदर्शन के बाद शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही सीजेपी का 36 दिन चला आंदोलन समाप्त हो गया. खास बात यह रही कि पार्टी समर्थकों और कई एनडीए नेताओं के बेटे व बेटियों ने सोशल मीडिया व सार्वजनिक कार्यक्रम में इसको लेकर खुशी जाहिर की. इसी क्रम में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी के आंदोलन की सफलता पर किन नेताओं के बच्चों ने जश्न मनाया.

इस सूची में सबसे पहला नाम अर्चिता सचिन राहर का है. अर्चिता भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की. राहर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में राष्ट्रीय ध्वज की पृष्ठभूमि में धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘‘नीट प्रश्नपत्र लीक प्रकरण को लेकर छात्रों के व्यापक विरोध-प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.’’

असम के मंत्री केशव महंत की बेटी के नीट एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के वीडियो के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि उनकी कैबिनेट सहयोगी को ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि "हो सकता है कि वह अपने पिता की राजनीतिक आइडियोलॉजी को फॉलो न करती हों."