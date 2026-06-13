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वैभव सूर्यवंशी पर डेल स्टेन का बड़ा बयान… बोले- सचिन और विराट से भी आगे जा सकते हैं - VAIBHAV SURYAVANSHI

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DALE STEYN ON VAIBHAV SURYAVANSHI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 5:53 PM IST

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दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. स्टेन का मानना है कि वैभव में इतनी क्षमता और प्रतिभा है कि वह भविष्य में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि युवा खिलाड़ी के करियर को सही दिशा और संतुलन के साथ आगे बढ़ाना बेहद जरूरी होगा. वैभव ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की. उनके बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में भी जगह मिली है.

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. स्टेन का मानना है कि वैभव में इतनी क्षमता और प्रतिभा है कि वह भविष्य में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि युवा खिलाड़ी के करियर को सही दिशा और संतुलन के साथ आगे बढ़ाना बेहद जरूरी होगा. वैभव ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम की. उनके बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में भी जगह मिली है.

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