दाहोद ने 'गई गोहारी' उत्सव के साथ नए साल का किया स्वागत

गुजरात के आदिवासी जिले दाहोद में 'गई गोहरी' उत्सव मनाकर नए साल (विक्रम संवत 2083) का स्वागत किया गया। इस अनोखी और रोमांचक परंपरा में, किसान अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से सजे-धजे मवेशियों का झुंड गुजरता है, जो उनके शरीर के ऊपर से पैर रखते हुए आगे बढ़ता है। इस नजारे को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, जो अब दाहोद में एक बड़ा आकर्षण बन गया है। 'गई गोहरी' गुजराती नए साल के मौके पर मनाया जाता है, जो दिवाली के एक दिन बाद आता है। स्थानीय निवासी कीर्ति पटेल ने बताया कि 'गई गोहरी' एक पारंपरिक उत्सव है। उन्होंने कहा, "आदिवासी किसान गाय को अपनी माता मानते हैं। वे उनका आशीर्वाद पाने और पिछले साल की अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं।"