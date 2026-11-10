ETV Bharat / Videos

दाहोद ने 'गई गोहारी' उत्सव के साथ नए साल का किया स्वागत

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'गई गोहारी' उत्सव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2026 at 10:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

गुजरात के आदिवासी जिले दाहोद में 'गई गोहरी' उत्सव मनाकर नए साल (विक्रम संवत 2083) का स्वागत किया गया। इस अनोखी और रोमांचक परंपरा में, किसान अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से सजे-धजे मवेशियों का झुंड गुजरता है, जो उनके शरीर के ऊपर से पैर रखते हुए आगे बढ़ता है। इस नजारे को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, जो अब दाहोद में एक बड़ा आकर्षण बन गया है। 'गई गोहरी' गुजराती नए साल के मौके पर मनाया जाता है, जो दिवाली के एक दिन बाद आता है। स्थानीय निवासी कीर्ति पटेल ने बताया कि 'गई गोहरी' एक पारंपरिक उत्सव है। उन्होंने कहा, "आदिवासी किसान गाय को अपनी माता मानते हैं। वे उनका आशीर्वाद पाने और पिछले साल की अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं।"

गुजरात के आदिवासी जिले दाहोद में 'गई गोहरी' उत्सव मनाकर नए साल (विक्रम संवत 2083) का स्वागत किया गया। इस अनोखी और रोमांचक परंपरा में, किसान अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से सजे-धजे मवेशियों का झुंड गुजरता है, जो उनके शरीर के ऊपर से पैर रखते हुए आगे बढ़ता है। इस नजारे को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, जो अब दाहोद में एक बड़ा आकर्षण बन गया है। 'गई गोहरी' गुजराती नए साल के मौके पर मनाया जाता है, जो दिवाली के एक दिन बाद आता है। स्थानीय निवासी कीर्ति पटेल ने बताया कि 'गई गोहरी' एक पारंपरिक उत्सव है। उन्होंने कहा, "आदिवासी किसान गाय को अपनी माता मानते हैं। वे उनका आशीर्वाद पाने और पिछले साल की अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं।"

For All Latest Updates

TAGGED:

GAI GOHARI
DAHOD
GUJARAT
NEW YEAR

संबंधित ख़बरें

यमुना में क्रूज सेवा का सपना हुआ साकार

यमुना में क्रूज सेवा का सपना हुआ साकार: 'नमो यमुना क्रूज सफारी' का हुआ उद्घाटन, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

November 10, 2026 at 9:36 PM IST
महाराष्ट्र में UCC पर छिड़ा महासंग्राम

महाराष्ट्र में UCC पर छिड़ा महासंग्राम: फडणवीस ने दी संविधान पढ़ने की नसीहत, ओवैसी बोले- थोप रहे 'हिंदू सिविल कोड'

November 10, 2026 at 9:28 PM IST
TAMIL NADU CYBER CRIME

तमिलनाडु में सरकारी खातों पर बड़ा साइबर हमला, पंचायत यूनियनों के खातों से 22 करोड़ रुपये चोरी

November 10, 2026 at 8:38 PM IST
WEATHER FORECAST IN INDIA, SNOWFALL IN HIMALAYAS

पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली में कोहरे के आसार, जानें देशभर के मौसम का हाल

November 10, 2026 at 7:18 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.