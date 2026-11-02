चक्रवातीय तूफान मुरासु का कहर, IMD ने कहा- आज रात मचाएगा तबाही

देश के पूर्वी समुद्र तटीय इलाके के लोग अभी चक्रवातीय तूफान अर्नब से अभी उबर नहीं पाए कि अब चक्रवाती तूफान मुरासु विकाराल रूप ले रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, ये तूफान बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा है. ये तूफान 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. आज देर रात ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकरा सकता है. तट को पार करते समय यहां 100 से 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. ये नेल्लोर और नरसापुर के बीच तट को पार करेगा. ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जिलों को प्रभावित करेगा.

इसके असर से अगले तीन दिनों तक आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों और रायलसीमा जिलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. सोमवार को कृष्णा, गुंटूर, बापटला, मरकापुरम, प्रकाशम और नेल्लोर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

प्रशासन ने इस तूफान से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की है. राहत और बचाव के काम के लिए तमिलनाडु से आंध्रप्रदेश के तटों तक NDRF के 90 जवान तैनात किए हैं. उधर, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तैयारियों की समीक्षा की है और अधिकारियों को स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं.