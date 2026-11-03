आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मुरासु की दस्तक, तेज हवा के साथ कई इलाकों में भारी बारिश

चक्रवातीय तूफान मुरासु ने आज तड़के प्रकाशम जिले के ओंगोल में दस्तक दे दी है. ओंगोल के पास नेल्लोर और नरसापुर के बीच इसने समुद्र तट को पार किया. मुरासु के तट से टकराने के बाद यहां बहुत तेज बारिश शुरू हो गई. इसके साथ ही, 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चली. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जारी रहेगी.

मुरासु की वजह से विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई. लगातार बारिश की वजह से बंदर रोड और पॉलीक्लिनिक रोड समेत मुख्य सड़कों के साथ-साथ वन शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही है.

मौसम विभाग ने एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से लगभग एक से डेढ़ मीटर ऊपर तूफ़ानी लहरों का भी अनुमान लगाया, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के निचले इलाकों में पानी भर सकता है. साथ ही, बापटला, कृष्णा और प्रकाशम जिलों में सबसे ज़्यादा लहरें उठने की आशंका है.

तट के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है. लैंडफॉल के बाद तूफान की ताकत धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है, लेकिन अभी कुछ घंटों तक सावधानी बरतने की जरूरत है. फिलहाल मौसम विभाग की अपडेट पर नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें.