चक्रवातीय तूफान अकवान बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में अब कमजोर पड़ गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, इसके गोपालपुर के पास नॉर्थ आंध्र प्रदेश-साउथ ओडिशा के तटों से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस दौरान हवा की अधितकम स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. अगले चौबीस घंटों में पूरे ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है. इसका असर तटीय क्षेत्रों में दिखने लगा है.

साइक्लोन अकवान का असर भुवनेश्वर में बीती रात करीब एक बजे महसूस होने लगा, जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई. ओडिशा और आंध्रप्रदेश सरकार इस तूफान पर नजर रख रही है.

IMD के अनुसार, ये सिस्टम पिछले छह घंटों में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और आज सुबह ढाई बजे बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में केंद्रित हो गया.

उपग्रह से ली गई ताजा तस्वीरों से पता चला है कि साइक्लोन अकवान से जुड़े कटे हुए बादलों का समूह नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा के कोस्टल इलाके में घुसने के साथ ही जमीन से टकराना शुरू हो गया है. विशाखापत्तनम और गोपालपुर में डॉप्लर वेदर रडार से वेदर सिस्टम पर लगातार नजर रखी जा रही है.

अकवान के खतरे को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ऐहतियाती कदम उठाते हुए दर्जनों ट्रेनें कैंसिल कर दी है. वहीं, दूरसंचार विभाग ने न्यूनतम मोबाइल कनेक्टिवटी को बनाए रखने के लिए एक्टिवेटेड इंफ्रा सर्किल रोमिंग यानी ICR को एक्टिवेट कर दिया है.