श्रीलंका में साइक्लोन से भारी तबाही, श्रीलंका में सेना की गई तैनात, भारत ने भेजी मदद - CYCLONE WREAKS HAVOC IN SRI LANKA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 28, 2025 at 10:20 PM IST
श्रीलंका में दितवाह तूफान ने जमकर तबाही मचाई है. शुक्रवार को राहत और बचाव के काम के लिए सेना तैनात की गई है. जो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है. छत पर फंसे कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया. एक शख्स ने पेड़ पर शरण ले रखी है. इसको भी श्रीलंकाई सेना ने बचाया. बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालो की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है. साथ ही 20 से ज्यादा लोग लापता हैं.
बाढ़ से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं. सैकड़ों परिवारों को टेम्पररी शेल्टर में रखा गया है.श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक 12000 हजार परिवारों के 43000 ज्यादा लोग प्रभावित हैं. बाढ़ और बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं. नीचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है. चक्रवाती की वजह से तेज बारिश हो रही है. यहां सरकार ने फाइनल ईयर की स्कूल की परीक्षाएं दो दिन के लिए रोक दी है. सरकारी कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी दे दी गई है. श्रीलंका की पार्लियामेंट में बजट डिबेट को रोक दिया गाया है.
पीएम मोदी ने श्रीलंका में तूफान दितवाह से हुई मौतों पर दुख जताया है और स्थिति से निपटने के लिए राहत सामग्री भेजी है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा-"मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, उनके प्रति सांत्वना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.", "भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विज़न 'महासागर' के तहत, भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मज़बूती से खड़ा है." विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग से चक्रवात से हुई मौतों और विनाश से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू करने की घोषणा की.
श्रीलंका में दितवाह तूफान ने जमकर तबाही मचाई है. शुक्रवार को राहत और बचाव के काम के लिए सेना तैनात की गई है. जो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है. छत पर फंसे कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया. एक शख्स ने पेड़ पर शरण ले रखी है. इसको भी श्रीलंकाई सेना ने बचाया. बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालो की संख्या 50 से ज्यादा हो गई है. साथ ही 20 से ज्यादा लोग लापता हैं.
बाढ़ से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं. सैकड़ों परिवारों को टेम्पररी शेल्टर में रखा गया है.श्रीलंका के अधिकारियों के मुताबिक 12000 हजार परिवारों के 43000 ज्यादा लोग प्रभावित हैं. बाढ़ और बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं. नीचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है. चक्रवाती की वजह से तेज बारिश हो रही है. यहां सरकार ने फाइनल ईयर की स्कूल की परीक्षाएं दो दिन के लिए रोक दी है. सरकारी कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी दे दी गई है. श्रीलंका की पार्लियामेंट में बजट डिबेट को रोक दिया गाया है.
पीएम मोदी ने श्रीलंका में तूफान दितवाह से हुई मौतों पर दुख जताया है और स्थिति से निपटने के लिए राहत सामग्री भेजी है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा-"मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, उनके प्रति सांत्वना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.", "भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विज़न 'महासागर' के तहत, भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मज़बूती से खड़ा है." विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग से चक्रवात से हुई मौतों और विनाश से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू करने की घोषणा की.