मोंथा साइक्लोन से आंध्रप्रदेश में भारी तबाही, धान, केला और नारियल की फसलें तबाह, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया हवाई सर्वेक्षण - MONTHA WREAKS HAVOC IN ANDHRA

Published : October 29, 2025 at 10:31 PM IST

चक्रवातीय तूफान मोंथा ने आंध्रप्रदेश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है.. जबकि दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखा जा रहा है. आंध्रप्रदेश के डॉ बी आर अंबेडकर कोनासीमा जिले में तेज हवा से साथ हुई बारिश ने नारियल और केले की फसल को तबाह कर दिया है. जिले के अमलापुरम में तेज हवा की वजह से जहां-तहां बिजली के तार टूट गए.. जिससे वहां की बिजली गुल हो गई.. बिजली विभाग की टीमें बिजली आपूर्ति को ठीक करने में जुटी है। श्रीकाकुलम में मोंथा ने खेतों में लगी धान की फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया. आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मोंथा साइक्लोन प्रभावित बापटला,पालनाडु, कृष्णा, कोनासीमा  और एलुरू का हवाई सर्वे किया. मोंथा साइक्लोन मंगलवार को आंध्रप्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच पहुंचा.. तट पर पहुंचने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया.. लेकिन इसका असर पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी देखा जा रहा है.

MONTHA WREAKS HAVOC IN ANDHRA
मोंथा साइक्लोन से आंध्र में तबाही
आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू
मोंथा में कई फसलें तबाह
संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

