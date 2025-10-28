बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा भीषण साइक्लॉन में तब्दील हो चुका है. ये आंध्र पदेश में तट से टकराया है. तेज हवाएं चल रहीं हैं.मौसम विभाग ने आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.

आंध्रप्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है. निचले इलाके को लोगों को अलर्ट किया गया है.कुरनूल, अनंतपुर, सत्य साईं और चित्तूर जिलों में बारिश हो रही है.वहीं प्रशासन ने तीन दिन तक मछुआरों को समुंद्र में नहीं जाने की सलाह दी है.आंध्रप्रदेश में नेशनल हाइवे पर शाम सात बजे से भारी वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं.लोगों को जरुरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है. कुछ स्थानों पर बाढ़ और लैंड स्लाइड की आशंका जताई गई है.जब साइक्लॉन तट पार करेगा तो इसका प्रभाव डेढ़ घंटे तक रहेगा.

इधर ओडिशा की सरकार साइक्लॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है.बालासोर सहित कई जगहों पर मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.मछुआरे अपनी नावों को तटों पर लगा.जाल लेकर घर लौट गए हैं.समुद्री इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं.कई जगह पर लैंड स्लाइड की भी खबर हैं.

साइक्लॉन मोंथा पर प्रभाव तमिलनाड़ु में भी देखने को मिलेगा.यहां भारी भारिश की चेतवानी जारी की गई है.चेन्नई से आंध्र प्रदेश जाने वाली 9 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं.वहीं भारी बारिश होने पर कुछ और उड़ाने रद्द की जा सकती हैं.वहीं ओडिशा-आंध्र रुट पर लगभग 100 ट्रेनें कैंसिल या रिस्ड्यूल की गई हैं. इसके अलावा मोंथा का प्रभाव तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई प्रदेशों में पड़ने की आशंका है.