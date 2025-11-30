ETV Bharat / Videos

चक्रवाती तूफान दित्वा का कहर, तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, 149 मवेशियों की जान गई - CYCLONE DITWA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 7:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चक्रवाती तूफान दित्वा का सबसे ज्यादा असर  तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों पर पड़ा है. तमिलनाड़ु में दित्वा से तीन लोगों की मौत हो गई. थूथुकुडी जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है. तंजावुर जिले में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई है. वहीं मयिलादुथुराई जिले में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 149 मवेशियों की मौत हो चुकी है. भारी बारिश से 56 हजार हेक्टेयर जमीन डूब गई. दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म दित्वा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है. नागपट्टिनम में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.कई इलोकं में भीषण बारिश हो रही है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफानी दित्वा के तेज होने और तमिलनाडु तट की और बढ़न की वजह से चेन्नई एयरोपोर्ट पर कम से कम 54 उड़ानें रद्द की गई हैं. एक्स पर कैंसिल कई गई उड़ानों की लिस्ट अधिकारियों ने शेयर किया है. एयरपोर्ट अधिकारियों जरुरी होने पर ही यात्रियों को यात्रा की सलाह दी है. तूफान के मौजूदा हालात को देखते हुए तमिलनाड़ु में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है.

चेन्नई के मरीन बीच पर तूफान का असर देखा गया. समुद्र में तेज लहरें उठी. तेज हवा के साथ बारिश हुई है.

चक्रवाती तूफान दित्वा का सबसे ज्यादा असर  तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों पर पड़ा है. तमिलनाड़ु में दित्वा से तीन लोगों की मौत हो गई. थूथुकुडी जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है. तंजावुर जिले में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई है. वहीं मयिलादुथुराई जिले में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 149 मवेशियों की मौत हो चुकी है. भारी बारिश से 56 हजार हेक्टेयर जमीन डूब गई. दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म दित्वा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है. नागपट्टिनम में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.कई इलोकं में भीषण बारिश हो रही है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफानी दित्वा के तेज होने और तमिलनाडु तट की और बढ़न की वजह से चेन्नई एयरोपोर्ट पर कम से कम 54 उड़ानें रद्द की गई हैं. एक्स पर कैंसिल कई गई उड़ानों की लिस्ट अधिकारियों ने शेयर किया है. एयरपोर्ट अधिकारियों जरुरी होने पर ही यात्रियों को यात्रा की सलाह दी है. तूफान के मौजूदा हालात को देखते हुए तमिलनाड़ु में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है.

चेन्नई के मरीन बीच पर तूफान का असर देखा गया. समुद्र में तेज लहरें उठी. तेज हवा के साथ बारिश हुई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CYCLONE DITWAH TO INTENSIFY
CYCLONE DITWA
CYCLONE DITWA TAMIL NADU
चक्रवाती तूफान दित्वा का कहर
CYCLONE DITWA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

जयपुर में स्वाद की 200 साल पुरानी विरासत

जयपुर में स्वाद की 200 साल पुरानी विरासत ! अचार वाली गली में 100 तरह के अचार और मुरब्बे

November 29, 2025 at 9:04 PM IST
भारत में 350 से ज्यादा उड़ानों पर असर

संकट में हवाई यात्रा! भारत में 350 से ज्यादा उड़ानों पर असर

November 29, 2025 at 9:03 PM IST
पहाड़ों में बैठकर वर्क फ्रॉम होम का आनंद

पहाड़ों में बैठकर वर्क फ्रॉम होम का आनंद, दिल्ली की जहरीली हवा छोड़ मनाली में डाला डेरा

November 29, 2025 at 9:03 PM IST
आंदोलन पर उतरे लोग

नासिक कुंभ के लिए 1845 पेड़ों को काटने की तैयारी, तपोवन को बचाने के लिए विरोध-प्रदर्शन तेज

November 29, 2025 at 8:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.