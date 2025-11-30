चक्रवाती तूफान दित्वा का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों पर पड़ा है. तमिलनाड़ु में दित्वा से तीन लोगों की मौत हो गई. थूथुकुडी जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है. तंजावुर जिले में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई है. वहीं मयिलादुथुराई जिले में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 149 मवेशियों की मौत हो चुकी है. भारी बारिश से 56 हजार हेक्टेयर जमीन डूब गई. दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना साइक्लोनिक स्टॉर्म दित्वा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है. नागपट्टिनम में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.कई इलोकं में भीषण बारिश हो रही है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफानी दित्वा के तेज होने और तमिलनाडु तट की और बढ़न की वजह से चेन्नई एयरोपोर्ट पर कम से कम 54 उड़ानें रद्द की गई हैं. एक्स पर कैंसिल कई गई उड़ानों की लिस्ट अधिकारियों ने शेयर किया है. एयरपोर्ट अधिकारियों जरुरी होने पर ही यात्रियों को यात्रा की सलाह दी है. तूफान के मौजूदा हालात को देखते हुए तमिलनाड़ु में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है.

चेन्नई के मरीन बीच पर तूफान का असर देखा गया. समुद्र में तेज लहरें उठी. तेज हवा के साथ बारिश हुई है.