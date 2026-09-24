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ओडिशा-आंध्र तट से टकराया 'अर्नब' चक्रवात; भारी बारिश और तूफान से मची तबाही, राउरकेला में ढहा 150 फीट का पंडाल

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ओडिशा-आंध्र तट से टकराया 'अर्नब' चक्रवात (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 5:50 PM IST

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गाल की खाड़ी से उठा 'अर्नब' चक्रवात उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से टकरा गया है, जिसके चलते दोनों राज्यों में भारी तबाही मची है. दक्षिण ओडिशा के 10 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मलकानगिरी में भारी बारिश के कारण चार पुल पानी में डूब गए हैं. इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं और NH-326 समेत कई जगहों का संपर्क टूट गया है. सुरक्षा के मद्देनजर 5 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राउरकेला में 150 फुट ऊंचा गणेश पंडाल ढह गया। वहीं, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयवाड़ा समेत कई इलाकों में 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जलभराव हो गया है. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी अलर्ट जारी है.

गाल की खाड़ी से उठा 'अर्नब' चक्रवात उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से टकरा गया है, जिसके चलते दोनों राज्यों में भारी तबाही मची है. दक्षिण ओडिशा के 10 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मलकानगिरी में भारी बारिश के कारण चार पुल पानी में डूब गए हैं. इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं और NH-326 समेत कई जगहों का संपर्क टूट गया है. सुरक्षा के मद्देनजर 5 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

तूफान की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राउरकेला में 150 फुट ऊंचा गणेश पंडाल ढह गया। वहीं, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयवाड़ा समेत कई इलाकों में 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जलभराव हो गया है. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी अलर्ट जारी है.

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