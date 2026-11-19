पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना भीषण चक्रवात 'अकवान' उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके शुक्रवार दोपहर तक गोपालपुर के पूर्व के पास, नरसपुर और पुरी के बीच, उत्तरी आंध्र प्रदेश-यानम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के गुरुवार के ताजा अपडेट के अनुसार, यह चक्रवात 20 नवंबर, 2026 की दोपहर तक नरसपुर और पुरी के बीच (गोपालपुर के पूर्व के पास) उत्तरी आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार कर सकता है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 90-100 किमी प्रति घंटा रहने और झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। शुरुआत में, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में बना यह चक्रवाती सिस्टम आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन बाद में इसके रास्ते में बदलाव आया और अब यह उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके चलते ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं।