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CWG में गोल्ड जीतने वाले पैरा एथलीट दिलीप गावित का बड़ा ऐलान, अब 100m और 400m में बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड! - 100M WORLD RECORD

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पैरा एथलीट दिलीप गावित का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 10:10 PM IST

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राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का परचम लहराने वाले पैरा एथलीट दिलीप गावित अब एक नए मुकाम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. ग्लास्गो में 100 मीटर (T47 कैटेगरी) में 10.71 सेकेंड के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले दिलीप का अगला लक्ष्य जापान में होने वाले पैरा एशियाई खेलों में 100 मीटर और 400 मीटर दोनों स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड बनाना है.

अपने पसंदीदा 100 मीटर इवेंट में वे 10.28 सेकेंड का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उनकी इस शानदार उपलब्धि पर हाल ही में खेल मंत्री ने उन्हें 30 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया. 'खेलो इंडिया' से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाने वाले दिलीप गावित के इस प्रेरणादायक सफर और उनके अगले बड़े लक्ष्य की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का परचम लहराने वाले पैरा एथलीट दिलीप गावित अब एक नए मुकाम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. ग्लास्गो में 100 मीटर (T47 कैटेगरी) में 10.71 सेकेंड के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले दिलीप का अगला लक्ष्य जापान में होने वाले पैरा एशियाई खेलों में 100 मीटर और 400 मीटर दोनों स्पर्धाओं में विश्व रिकॉर्ड बनाना है.

अपने पसंदीदा 100 मीटर इवेंट में वे 10.28 सेकेंड का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. उनकी इस शानदार उपलब्धि पर हाल ही में खेल मंत्री ने उन्हें 30 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया. 'खेलो इंडिया' से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाने वाले दिलीप गावित के इस प्रेरणादायक सफर और उनके अगले बड़े लक्ष्य की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

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