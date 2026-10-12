ओडिशा के कटक में गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल, मुस्लिम परिवार पीढ़ियों से संवार रहा है मां दुर्गा का दरबार

ओडिशा के कटक शहर में गंगा-जमुनी तहजीब की एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. यहां सैयद असलम अली और उनका पूरा परिवार पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए मां दुर्गा के दरबार और झांकियों को सजाने में दिन-रात जुटा हुआ है. असलम की पत्नी फरीदा बेगम भी इस कला में उनका पूरा सहयोग करती हैं. कटक में हिंदू-मुस्लिम एकता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि शांति समिति और स्थानीय लोग मिलकर त्योहार की हर रस्म में एक-दूसरे का साथ निभाते हैं. आज के समय में जहां कई जगहों से तनाव की खबरें आती हैं, वहीं कटक की यह मिसाल देश भर में भाईचारे और आपसी सौहार्द का एक अनोखा और मजबूत संदेश देती है.