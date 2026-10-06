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बाजार से नहीं आती यहां की मां दुर्गा की प्रतिमा, 500 साल पुरानी परंपरा; इमली के बीज और हल्दी से तैयार होते हैं प्राकृतिक रंग

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NATURAL MATERIAL DURGA IDOL MAKING CUTTACK (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 6, 2026 at 8:48 PM IST

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ओडिशा के कटक में नवरात्र की धूम के बीच बालूबाजार स्थित बिनोद बिहारी पूजा मंडप की परंपरा देश भर में अनूठी है. यहाँ मां दुर्गा की प्रतिमा न तो बाजार से लाई जाती है और न ही उसमें किसी सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल होता है. इमली के बीज, बेल का गोंद, शंख का चूरा, गुड़हल और हल्दी जैसी प्राकृतिक चीजों से मां की प्रतिमा और उसके रंग तैयार किए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो परिवार पीढ़ियों से प्रतिमा बनाता है, वही इसकी पूजा भी कराता है.

इस मंडप का इतिहास करीब 500 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत साल 1508 में चैतन्य महाप्रभु के कटक प्रवास के दौरान हुई थी. तब से लेकर आज तक बनर्जी परिवार इस परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है.

ओडिशा के कटक में नवरात्र की धूम के बीच बालूबाजार स्थित बिनोद बिहारी पूजा मंडप की परंपरा देश भर में अनूठी है. यहाँ मां दुर्गा की प्रतिमा न तो बाजार से लाई जाती है और न ही उसमें किसी सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल होता है. इमली के बीज, बेल का गोंद, शंख का चूरा, गुड़हल और हल्दी जैसी प्राकृतिक चीजों से मां की प्रतिमा और उसके रंग तैयार किए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि जो परिवार पीढ़ियों से प्रतिमा बनाता है, वही इसकी पूजा भी कराता है.

इस मंडप का इतिहास करीब 500 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत साल 1508 में चैतन्य महाप्रभु के कटक प्रवास के दौरान हुई थी. तब से लेकर आज तक बनर्जी परिवार इस परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है.

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