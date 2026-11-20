पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने में संस्कृति की "बहुत अहम भूमिका" है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आपसी समझ के जरिए ही बातचीत आगे बढ़ सकती है. वे राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक 'पुराना किला' में भारत द्वारा आयोजित 'SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' (SCO सभ्यता संवाद मंच) के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. जब उनसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध बनाने में संस्कृति क्या भूमिका निभा सकती है, तो मलिक ने कहा: "संस्कृति की बहुत अहम भूमिका है." हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि संस्कृति का संबंध केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी एक क्षेत्रीय भूमिका भी है. मंत्री ने कहा, "जब तक हम एक-दूसरे को, एक-दूसरे के सोचने के तरीके और जीवन जीने के ढंग को नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। बातचीत के जरिए हम एक-दूसरे के नजरिए को जान पाएँगे और एक-दूसरे की सोच को समझ पाएँगे; इसी तरह यह पूरा क्षेत्र तरक्की कर सकेगा."फोरम में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक "बहुपक्षीय" (multilateral) कार्यक्रम है और "यहाँ कोई द्विपक्षीय मामले नहीं हैं". उन्होंने आगे कहा कि भारत ने "कुछ बहुपक्षीय मामलों" पर बात की है.