सांस्कृतिक नगरी वाराणसी को मिली नई सौगात, देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी की शुरुआत - FIRST HYDROGEN WATER TAXI LAUNCHED

Published : December 11, 2025 at 8:46 PM IST

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब गंगा नदी की लहरों पर सफर का पर्यावरण अनुकूल तरीके से अनुभव लेने का साधन मौजूद है. हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली स्वदेशी वाटर टैक्सी की शुरुआत हो गई है. ये हाइड्रोजन वाटर टैक्सी सेवा वाराणसी के नमो घाट और रविदास घाट के बीच संचालित होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी भी उपलब्ध होगी. दोनों टैक्सियों में से हर टैक्सी में एक बार में 50 यात्री सफर कर सकेंगे।केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काशी के नमो घाट से वाटर टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नई शुरू की गई वाटर टैक्सी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलती हैं, जिससे वे पूरी तरह से जीरो-उत्सर्जन वाली और पारंपरिक डीजल या पेट्रोल बोट से कहीं ज्यादा साफ होती हैं. तो अब पर्यटक वाराणसी के घाटों, मंदिरों और सांस्कृतिक जगहों को सुकून के साथ देखते हुए आरामदायक सवारी का मजा ले सकते हैं.

