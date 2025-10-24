ETV Bharat / Videos

बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में उमड़ी भीड़, एनडीए सरकार के कामों की करा रहें गिनती LIVE - PM MODI LIVE

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 24, 2025 at 2:18 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 2:50 PM IST

PM MODI LIVE 

बेगूसराय में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के साथ चुनावी प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डा मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. इस जनसभा में बेगूसराय एनडीए के सातों विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार समेत 12 विधान सभा के उम्मीदवार मौजूद हैं.सभा में भारी भीड़ उमड़ी है जिसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है. लोगों में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है .राज्य में दो चरणों में छह और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है. प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में दो चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम बै जबकि शाह सिवान और बक्सर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे.

PM MODI LIVE 

PM MODI LIVE
PM MODI LIVE FROM BEGUSARAI BIHAR
PM MODI ELECTION CAMPAIGN STARTED
PM MODI LIVE

ETV Bharat Bihar Team

