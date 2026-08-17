उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भारी भीड़ से बिगड़े हालात, नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े भक्त, 13 श्रद्धालु बेहोश - UJJAIN NEWS
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Published : August 17, 2026 at 5:22 PM IST
महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी भाग में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन रही है. हालांकि, मंदिर प्रबंधन समिति ने इसका खंडन किया है. सावन सोमवार के साथ नागपंचमी पड़ने से यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. वहीं, साल में केवल 1 दिन खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन की होड़ के चलते कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बने, जिसमें कई लोगों की गर्मी और उमस के चलते तबीयत भी बिगड़ गई है. पिछले दो दिनों में (शनिवार 15 अगस्त व रविवार 16 अगस्त) को महाकाल मंदिर के आधिकारिक आंकड़े अनुसार करीब 14 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. वहीं, आज नागपंचमी पर्व पर करीब 10 लाख और श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का अनुमान है.
महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी भाग में मौजूद नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन रही है. हालांकि, मंदिर प्रबंधन समिति ने इसका खंडन किया है. सावन सोमवार के साथ नागपंचमी पड़ने से यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है. वहीं, साल में केवल 1 दिन खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन की होड़ के चलते कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बने, जिसमें कई लोगों की गर्मी और उमस के चलते तबीयत भी बिगड़ गई है. पिछले दो दिनों में (शनिवार 15 अगस्त व रविवार 16 अगस्त) को महाकाल मंदिर के आधिकारिक आंकड़े अनुसार करीब 14 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. वहीं, आज नागपंचमी पर्व पर करीब 10 लाख और श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का अनुमान है.