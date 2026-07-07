ETV Bharat / Videos

AI तस्वीरों और व्यक्तित्व अधिकारों पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की याचिका पर 9 जुलाई को अगली सुनवाई - META

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CRICKETER ABHISHEK SHARMA PERSONALITY RIGHTS CASE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 8:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से कहा गया कि कुछ वेबलिंक उपलब्ध नहीं हैं और एक लिंक केवल पैपराजी फोटो से जुड़ा है, जबकि अभिषेक शर्मा की ओर से दावा किया गया कि वह AI से बनाई गई तस्वीर है. अदालत ने कहा कि मानहानि और व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के बीच बेहद महीन अंतर होता है. कोर्ट ने याचिका में शामिल वेबलिंक के स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड पर नहीं होने पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई तय की. इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट कई चर्चित हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी कर चुका है.

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. सुनवाई के दौरान मेटा की ओर से कहा गया कि कुछ वेबलिंक उपलब्ध नहीं हैं और एक लिंक केवल पैपराजी फोटो से जुड़ा है, जबकि अभिषेक शर्मा की ओर से दावा किया गया कि वह AI से बनाई गई तस्वीर है. अदालत ने कहा कि मानहानि और व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के बीच बेहद महीन अंतर होता है. कोर्ट ने याचिका में शामिल वेबलिंक के स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड पर नहीं होने पर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई तय की. इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट कई चर्चित हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी कर चुका है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
AI IMAGES
PERSONALITY RIGHTS
META
ABHISHEK SHARMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

EMMANUEL MACRON SYRIA VISIT

दमिश्क में मैक्रों के दौरे के दौरान दो धमाके, होटल से 125 मीटर दूर ब्लास्ट; 18 घायल, फ्रांसीसी राष्ट्रपति सुरक्षित

July 7, 2026 at 8:43 PM IST
सीएम विजय और चुनाव आयोग को नोटिस

तमिलनाडु के सीएम विजय और चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट का नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब

July 7, 2026 at 8:09 PM IST
Abhishek Banerjee DJ statement case

DJ वाले बयान पर अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट का झटका, जांच में सहयोग और वॉइस सैंपल देने का आदेश

July 7, 2026 at 6:25 PM IST
IMD HEAVY RAINFALL ALERT TILL 12 JULY

IMD का अलर्ट: 12 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी

July 7, 2026 at 4:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.