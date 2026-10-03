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IND vs PAK Final: गोल्ड मेडल मैच में भारत-पाकिस्तान आमने सामने, जानिए क्रिक्रेट प्रेमियों की क्या हैं तमन्ना...

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क्रिकेट प्रेमियों ने कहा भारत जीतकर भारत के लिए गोल्ड लाएगा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 3, 2026 at 10:07 AM IST

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भारत बनाम पाकिस्तान एशियन गेम्स 2026 का महामुकाबला आज यानी शनिवार को है.  IND vs PAK इस मैच में गोल्ड मेडल दांव पर होगा. क्रिकेट प्रेमी शिवम बताते हैं कि आज एशियाई गेम का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच है जो बेहद रोमांचक होने वाला है. हम लोग इस मैच को देखने के लिए बहुत उत्साहित है.  आज हमारा भारत पाकिस्तान को इस क्रिकेट के मैच में धूल चटाकर भारत के लिए गोल्ड लाएगा. वही जसपाल सिंह बताते हैं भारत के सामने पाकिस्तान के टीम कुछ भी नहीं है. भारत के पास अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी जैसे ओपनर बल्लेबाज है तो वहीं मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन जैसे जो हर मैच में रन बनाते हैं वैसे प्लेयर है. भारत की गेंदबाजी भी बहुत मजबूत है तो वहीं पाकिस्तान की यह बहुत कमजोर टीम लग रही है और मुझे नहीं लगता कि वह भारत को हरा पाएगा. आज गोल्ड तो भारत में ही आएगा.

भारत बनाम पाकिस्तान एशियन गेम्स 2026 का महामुकाबला आज यानी शनिवार को है.  IND vs PAK इस मैच में गोल्ड मेडल दांव पर होगा. क्रिकेट प्रेमी शिवम बताते हैं कि आज एशियाई गेम का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच है जो बेहद रोमांचक होने वाला है. हम लोग इस मैच को देखने के लिए बहुत उत्साहित है.  आज हमारा भारत पाकिस्तान को इस क्रिकेट के मैच में धूल चटाकर भारत के लिए गोल्ड लाएगा. वही जसपाल सिंह बताते हैं भारत के सामने पाकिस्तान के टीम कुछ भी नहीं है. भारत के पास अभिषेक और वैभव सूर्यवंशी जैसे ओपनर बल्लेबाज है तो वहीं मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन जैसे जो हर मैच में रन बनाते हैं वैसे प्लेयर है. भारत की गेंदबाजी भी बहुत मजबूत है तो वहीं पाकिस्तान की यह बहुत कमजोर टीम लग रही है और मुझे नहीं लगता कि वह भारत को हरा पाएगा. आज गोल्ड तो भारत में ही आएगा.

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