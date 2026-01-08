देशभर की अदालतों में उस वक्त काम काज ठप्प पड़ गया. जब इनको बम से उड़ाने की धमकी मिली. अफरा-तफरी मच गई. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. बम निरोधक दस्ते, सुरक्षाबल अदालतों के चप्पे-चप्पे की जांच में जुट गए. बिहार की राजधानी पटना में बैन आतंकी संगठन LTTE का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने बम की धमकी दी. जिसके बाद अररिया, गया और किशनगंज की जिला आदालतों. पटना सिटी कोर्ट को खाली कराया गया. पुलिस ने कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया. ओडिशा में हाईकोर्ट समेत कई कोर्ट में एक गुमनाम ई मेल मिला. जिसमें कोर्ट परिसरों को बम से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई. छत्तीसगढ़ में तीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बम की धमकी मिली. जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया. हर आने जाने वाले की चेकिंग की गई. मध्य प्रदेश में कई अदालतो को बम से उड़ाने की धमकी मिली. पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी अदालतों को बम की धमकी से जुझना पड़ा. जिससे कोर्ट के कामकाज में रुकावट आई.तो दक्षिण के कई राज्यों में भी अदालतों को मिली धमकी के बाद दहशत फैल गई.