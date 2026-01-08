ETV Bharat / Videos

देशभर की अदालतों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने की चप्पे-चप्पे की जांच - COURTS BOMB THREATS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अदालतों को मिली बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 8, 2026 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देशभर की अदालतों में उस वक्त काम काज ठप्प पड़ गया. जब इनको बम से उड़ाने की धमकी मिली. अफरा-तफरी मच गई. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. बम निरोधक दस्ते, सुरक्षाबल अदालतों के चप्पे-चप्पे की जांच में जुट गए. बिहार की राजधानी पटना में बैन आतंकी संगठन LTTE का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने बम की धमकी दी. जिसके बाद अररिया, गया और किशनगंज की जिला आदालतों. पटना सिटी कोर्ट को खाली कराया गया. पुलिस ने कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया. ओडिशा में हाईकोर्ट समेत कई कोर्ट में एक गुमनाम ई मेल मिला. जिसमें कोर्ट परिसरों को बम से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई. छत्तीसगढ़ में तीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बम की धमकी मिली. जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया. हर आने जाने वाले की चेकिंग की गई. मध्य प्रदेश में कई अदालतो को बम से उड़ाने की धमकी मिली. पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी अदालतों को बम की धमकी से जुझना पड़ा. जिससे कोर्ट के कामकाज में रुकावट आई.तो दक्षिण के कई राज्यों में भी अदालतों को मिली धमकी के बाद दहशत फैल गई.

देशभर की अदालतों में उस वक्त काम काज ठप्प पड़ गया. जब इनको बम से उड़ाने की धमकी मिली. अफरा-तफरी मच गई. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. बम निरोधक दस्ते, सुरक्षाबल अदालतों के चप्पे-चप्पे की जांच में जुट गए. बिहार की राजधानी पटना में बैन आतंकी संगठन LTTE का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने बम की धमकी दी. जिसके बाद अररिया, गया और किशनगंज की जिला आदालतों. पटना सिटी कोर्ट को खाली कराया गया. पुलिस ने कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया. ओडिशा में हाईकोर्ट समेत कई कोर्ट में एक गुमनाम ई मेल मिला. जिसमें कोर्ट परिसरों को बम से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई. छत्तीसगढ़ में तीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बम की धमकी मिली. जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया. हर आने जाने वाले की चेकिंग की गई. मध्य प्रदेश में कई अदालतो को बम से उड़ाने की धमकी मिली. पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी अदालतों को बम की धमकी से जुझना पड़ा. जिससे कोर्ट के कामकाज में रुकावट आई.तो दक्षिण के कई राज्यों में भी अदालतों को मिली धमकी के बाद दहशत फैल गई.

For All Latest Updates

TAGGED:

COURTS BOMB THREATS
COURTS
PATNA
CHATTISGARGH
COURTS BOMB THREATS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

ED Raids I PAC Office

ED ने कोलकाता में I-PAC ऑफिस और डायरेक्टर के घर पर छापा मारा, CM ममता बनर्जी ने इसे 'राजनीति से प्रेरित' बताया

January 8, 2026 at 7:46 PM IST
COLD WAVE IN NORTH INDIA

शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, कोहरे की वजह से रेल-हवाई सेवाएं प्रभावित

January 8, 2026 at 7:08 PM IST
Gifts For Newlyweds

पोंगल से पहले बर्तन और तोहफों की बढ़ी डिमांड, नवविवाहित जोड़ों के लिए जमकर खरीदारी, बाजारों में रौनक

January 7, 2026 at 10:50 PM IST
Supreme Court remark on dogs

'सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में, यह किसी को पता नहीं होता', आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

January 7, 2026 at 10:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.