कोरबा में देश की पहली लिथियम खदान: स्वदेशी लिथियम बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम - LITHIUM MINE IN KORBA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 16, 2025 at 9:53 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 10:23 PM IST
कोरबा के कटघोरा में देश का पहला लिथियम ब्लॉक खुलने जा रहा है. मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने केंद्र सरकार द्वारा आयोजित नीलामी प्रक्रिया से लिथियम ब्लॉक को हासिल किया था.कंपनी ने उत्खनन शुरू करने की दिशा में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है. जिस इलाके में लिथियम भंडाण है, वहां ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है. कुल मिलाकर 54 स्थान पर ड्रिलिंग की जाएगी. जिससे यह पता लगाया जाएगा कि लिथियम का भंडारण किन किन स्थानों पर है.
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 256 हेक्टेयर में लिथियम का भंडारण फैला हुआ है. वास्तव में लिथियम की मौजूदगी कितनी मात्रा में है, वास्तविक क्षेत्रफल क्या और इस तरह की सभी जानकारी के लिए सर्वे का काम चल रहा है. इसके लिए 100 मीटर तक जमीन में ड्रिल किया जा रहा है, सतह के मिट्टी और चट्टानों का भी अध्ययन किया जाएगा. इन सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने में अब भी लगभग 4 महीने का समय लग सकता है. जिसके बाद ही लिथियम का उत्खनन का काम शुरू होगा.
