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'मोदी सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू', CPIM महासचिव ने बताए ये कारण

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CPIM महासचिव का मोदी सरकार पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 8:32 PM IST

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सीपीआईएम महासचिव एम.ए. बेबी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पतन की उलटी गितनी शुरू हो चुकी है. छात्रों और युवाओं के विरोध के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसका संकेत है. उन्होंने कहा कि मोदी खुद को अजेय समझने लगे थे, लेकिन छात्रों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के सामने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है. एम.ए. बेबी कोलकाता के कल्याणी में CPI(M) के विस्तारित सत्र में शामिल होने आए थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे.

सीपीआईएम महासचिव एम.ए. बेबी ने शुक्रवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पतन की उलटी गितनी शुरू हो चुकी है. छात्रों और युवाओं के विरोध के दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसका संकेत है. उन्होंने कहा कि मोदी खुद को अजेय समझने लगे थे, लेकिन छात्रों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के सामने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है. एम.ए. बेबी कोलकाता के कल्याणी में CPI(M) के विस्तारित सत्र में शामिल होने आए थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य महासचिव मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे.

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