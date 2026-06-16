कफ सिरप की बिक्री पर सख्ती, अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगी दवा - COUGH SYRUP
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Published : June 16, 2026 at 8:34 PM IST
केंद्र सरकार ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नए नियमों के तहत अब कफ सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदे जा सकेंगे. सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची K में संशोधन करते हुए सिरप आधारित दवाओं को उस सूची से हटा दिया है, जिसमें कुछ दवाओं की बिक्री पर विशेष छूट दी गई थी. अब 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में भी कफ सिरप केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से ही बेचे जा सकेंगे. सरकार का कहना है कि इस कदम से दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और निगरानी बेहतर होगी. हाल के वर्षों में दूषित कफ सिरप से हुई मौतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठे सवालों के बाद यह सख्त फैसला लिया गया है.
केंद्र सरकार ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है. नए नियमों के तहत अब कफ सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीदे जा सकेंगे. सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची K में संशोधन करते हुए सिरप आधारित दवाओं को उस सूची से हटा दिया है, जिसमें कुछ दवाओं की बिक्री पर विशेष छूट दी गई थी. अब 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में भी कफ सिरप केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से ही बेचे जा सकेंगे. सरकार का कहना है कि इस कदम से दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और निगरानी बेहतर होगी. हाल के वर्षों में दूषित कफ सिरप से हुई मौतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठे सवालों के बाद यह सख्त फैसला लिया गया है.