पश्चिम बंगाल के Cooch Behar जिले में संदिग्ध घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने होल्डिंग सेंटरों में सुरक्षा बढ़ा दी है. एनपीआर के अनुसार, दिनहाटा और चांगराबांधा में बने दो कंचनजंघा केंद्रों में 14 लोगों को रखा गया है, जिन पर बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करना संदिग्ध है. अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को कड़ी निगरानी में रखा गया है और जांच के बाद उनके संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। कूचबिहार की लगभग 500 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश सीमा का एक हिस्सा अब भी बिना बाड़ का है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां संवेदनशील मानती हैं. प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त होल्डिंग सेंटर खोलने के संकेत भी दिए हैं.