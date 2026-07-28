कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किए जाने और नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी की पिछली टिप्पणियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले शर्मनाक परिस्थितियों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया. लेकिन कल जब वे संसद पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने उनका ऐसा स्वागत किया, मानों कोई सुपरस्टार आया हो. जब ये सब हो रहा था, तो महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था. आखिर सरकार को किस बात का गर्व है? प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां फूल-माला से स्वागत किया जा रहा था. इस सबके बीच- पीएम मोदी ने एक नया शिक्षा मंत्री चुना, जिसने एक गर्भवती महिला के रेपिस्टों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की थी. ऐसा करके पीएम मोदी ने देश की करोड़ों लड़कियों को क्या संदेश दिया?. प्रियंका ने बिलकीस बानो मामले में दोषियों को जमानत मिलने से संबंधित एक अखबार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए लोकसभा में जोशी को लेकर कुछ टिप्पणी की. प्रियंका ने कहा कि उन्होंने बिलकिस बानो के बलात्कारियों का स्वागत किया था. जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीच में दखल दिया और स्पीकर ओम बिरला से उस हिस्से को रिकॉर्ड से हटाने का अनुरोध किया. जिसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया.