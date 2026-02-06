ETV Bharat / Videos

‘घूसखोर पंडत’ पर बवाल, FIR और सफाई, याचिका दायर होने के बाद हटाई प्रचार सामग्री - CONTROVERSY ON GHOSH KHOR PANDIT

‘घूसखोर पंडत’ पर बवाल, FIR और सफाई (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 7:48 PM IST

फिल्म निर्माता नीरज पांडे की फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ को लेकर विवाद बढ़ गया है. फिल्म के टाइटल पर ब्राह्मण समाज गुस्से में है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों ने प्रदर्शन किया. इन्होंने फिल्म पर अपमान का आरोप लगाया. वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में नीरज पांडे और उनकी टीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. वहीं फिल्म को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दायर होने के बाद नीरज पांडे ने इस फिल्म से जुड़ी प्रचार सामग्री को हटाने का फैसला लिया. सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये फिल्म पूरी तरह से कल्पनिक है. इसका मकसद केवल मनोरंजन है. फिल्म की घोषणा मंगलवार को नेटफ्लिक्स के एक कार्यक्रम में की गई थी. इसका निर्देशन रितेश शाह ने किया है. जिन्होंने नीरज पांडे के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है. इसे नीरज पांडे ने अपने बैनर ‘फ्राइडे फिल्मवर्क्स’ के तहत प्रोड्यूस किया है.इस फिल्म में मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में नजर जाएंगे.  ये क्राइम थ्रिलर अजय दीक्षित उर्फ पंडत की कहानी है. जो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है.

CONTROVERSY ON GHOSH KHOR PANDIT
HIGH COURT
NEERAJ PANDEY
CONTROVERSY ON GHOSH KHOR PANDIT

ETV Bharat Hindi Team

