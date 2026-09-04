कोर्ट की अवमानना ​​का मामला: SC ने यूट्यूबर को दी गई छह महीने की सजा पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा की छह महीने की जेल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसने ऐसे वीडियो पोस्ट किए थे जिनमें न्यायिक अधिकारियों पर 'व्यक्तिगत हमला' और न्यायपालिका की गरिमा को कमजोर किया गया था. गुलशन पाहुजा ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती थी. बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करने का फैसला किया और पाहुजा को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी साल अप्रैल में उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया था. हाई कोर्ट ने कहा कि पाहुजा के चैनल 'फाइट 4 ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स' पर उनका कंटेंट संविधान के तहत 'फ्री स्पीच' के तौर पर प्रोटेक्टेड नहीं था.