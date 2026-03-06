ETV Bharat / Videos

उड़ान के कुछ देर बाद टूटा संपर्क... असम में क्रैश हुआ Su-30, दो पायलटों की मौत - SU 30 MKI CRASHES IN ASSAM

असम में क्रैश हुआ Su-30 (ETV Bharat)

Published : March 6, 2026 at 1:54 PM IST

असम में भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक  Su‑30MKI गुरुवार रात क्रैश हो गया. इस हादसे में जेट में सवार स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर को जानलेवा चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई.

भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये फाइटर जेट एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर था. जेट ने असम के जोरहाट एयर बेस से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर बाद एयरक्राफ्ट से शाम 7 बजकर 42 मिनट पर संपर्क टूट गया. इसके बाद जेट करीब 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग इलाके में क्रैश हो गया.

घटना के बाद तुरंत वायुसेना और स्थानीय प्रशासन की टीमों को मौके पर भेजा गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने एक फाइटर प्लेन को नीचे आते देखा और फिर जोरदार धमाके की आवाज सुनी. हादसे के बाद इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

सुखोई-30MKI भारतीय वायुसेना का राफेल के बाद सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है. ये दो सीटों वाला लॉन्ग-रेंज मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे रूसी कंपनी सुखोई ने डिजाइन किया है. भारत में इसे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिडेट लाइसेंस के तहत तैयार करता है.

भारतीय वायुसेना के पास इस समय 260 से ज्यादा सुखोई-30MKI जेट मौजूद हैं, जो एयर डिफेंस, डीप स्ट्राइक और समुद्री अभियानों में अहम भूमिका निभाते हैं. वहीं, इस हादसे के बाद वायुसेना ने दुर्घटना की वजह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं.

SU 30 MKI CRASHES IN ASSAM
SU 30 MKI असम में क्रैश
दो पायलटों की मौत
सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन
SU 30 MKI CRASHES IN ASSAM

