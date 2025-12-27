ETV Bharat / Videos

मनरेगा पर महाभारत: 5 जनवरी से कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ' अभियान, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद बड़ा एलान - SAVE MGNREGA CAMPAIGN OF CONGRESS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मनरेगा पर महाभारत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 10:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है. इस मुद्दे पर शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई.. जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए ये ऐलान किया. पार्टी ने मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने का भी विरोध किया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ऑफिस पर मनरेगा को लेकर एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया.  

कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों का हक छीने का आरोप लगाया.. साथ ही कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और पार्टी ने मोदी सरकार को इसके नतीजे भुगतने की चेतावनी दी. 

कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है. इस मुद्दे पर शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई.. जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए ये ऐलान किया. पार्टी ने मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने का भी विरोध किया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ऑफिस पर मनरेगा को लेकर एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया.  

कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों का हक छीने का आरोप लगाया.. साथ ही कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और पार्टी ने मोदी सरकार को इसके नतीजे भुगतने की चेतावनी दी. 

For All Latest Updates

TAGGED:

SAVE MGNREGA CAMPAIGN OF CONGRESS
मनरेगा पर महाभारत
मनरेगा बचाओ आंदोलन
मनरेगा क्या है
SAVE MGNREGA CAMPAIGN OF CONGRESS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

कुम्हारपाड़ा को 'पॉटरी विलेज' घोषित करने की मांग

कुम्हारपाड़ा को 'पॉटरी विलेज' घोषित करने की मांग, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के लिए बनाते हैं मिट्टी के बर्तन

December 27, 2025 at 10:23 PM IST
युवा पीढ़ी को लुभा रही है कलाकारी

पेड़ की पत्तियों पर लाजवाब कढ़ाई, युवा पीढ़ी को लुभा रही है कलाकारी

December 27, 2025 at 10:22 PM IST
India condemns the killing of Hindus

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की भारत ने की निंदा

December 26, 2025 at 11:00 PM IST
Tirupati Balaji right in his living room!

स्टील कंपनी के GM ने लिविंग रूम में ही बसा लिया तिरुपति बालाजी का दरबार !

December 26, 2025 at 10:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.