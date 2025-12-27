मनरेगा पर महाभारत: 5 जनवरी से कांग्रेस का 'मनरेगा बचाओ' अभियान, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद बड़ा एलान - SAVE MGNREGA CAMPAIGN OF CONGRESS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 27, 2025 at 10:22 PM IST
कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है. इस मुद्दे पर शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई.. जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए ये ऐलान किया. पार्टी ने मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने का भी विरोध किया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ऑफिस पर मनरेगा को लेकर एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया.
कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों का हक छीने का आरोप लगाया.. साथ ही कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और पार्टी ने मोदी सरकार को इसके नतीजे भुगतने की चेतावनी दी.
कांग्रेस पार्टी 5 जनवरी से मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ एक देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है. इस मुद्दे पर शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई.. जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए ये ऐलान किया. पार्टी ने मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने का भी विरोध किया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री ऑफिस पर मनरेगा को लेकर एकतरफा फैसला लेने का आरोप लगाया.
कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर गरीबों का हक छीने का आरोप लगाया.. साथ ही कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और पार्टी ने मोदी सरकार को इसके नतीजे भुगतने की चेतावनी दी.