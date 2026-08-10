कांग्रेस ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, छात्रों पर 'बर्बरता' पर अमित शाह से मांगा बयान - BRUTALITY AGAINST STUDENTS
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Published : August 10, 2026 at 8:36 PM IST
दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है. कांग्रेस सांसद और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा, दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के तहत काम करती है इसलिए इन कामों की आखिरी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है. संविधान के आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार के नियमों के तहत, गृह मंत्री असल में अपने मंत्रालय के दायरे में आने वाले सभी मामलों के प्रभारी होते हैं. इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रूप से अधिदेश देता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी. आगे उन्होंने लिखा, हमारे संसदीय लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत यह पक्का करता है कि कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है. ऐसे में यह गृह मंत्री की साफ संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह सदन के सामने पेश हों और अपने मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पुलिस फोर्स की कार्रवाई के लिए जवाब दें.
दिल्ली में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा है. कांग्रेस सांसद और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा, दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के तहत काम करती है इसलिए इन कामों की आखिरी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है. संविधान के आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार के नियमों के तहत, गृह मंत्री असल में अपने मंत्रालय के दायरे में आने वाले सभी मामलों के प्रभारी होते हैं. इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रूप से अधिदेश देता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी. आगे उन्होंने लिखा, हमारे संसदीय लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत यह पक्का करता है कि कार्यपालिका पूरी तरह से विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है. ऐसे में यह गृह मंत्री की साफ संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह सदन के सामने पेश हों और अपने मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पुलिस फोर्स की कार्रवाई के लिए जवाब दें.