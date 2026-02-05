कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का एलान किया है. पार्टी ने फैसला किया कि वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया.. जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर मौजूद रहे.

करीब एक घंटे से ज़्यादा समय तक चली बैठक में पार्टी नेताओं ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की. पार्टी का मानना है कि अलग-अलग दलों के साथ गठबंधन करने से जमीन स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल गिरा है. इस पर पार्टी ने प्रदेश नेताओं का पक्ष सुनने के बाद ये फैसला लिया गया. पार्टी नेतृत्व के फैसले पर प्रदेश के नेताओं ने खुशी जताई है.