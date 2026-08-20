ETV Bharat / Videos

'वंदे मातरम्' पर कांग्रेस का रुख साफ, CWC की बैठक में दिया 1937 के फैसले का हवाला; जानें क्यों गाए जाएंगे सिर्फ 2 अंतरे? - SONIA GANDHI BJP VS CONGRESS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CONGRESS DECISION ON VANDE MATARAM IN HINDI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से शुरू हुए 'वंदे मातरम्' विवाद पर कांग्रेस ने अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट कर दिया है. बुधवार को हुई CWC की बैठक में कांग्रेस ने साफ किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में 1937 के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक राष्ट्रगीत के सिर्फ शुरुआती दो अंतरे ही गाए जाएंगे.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बताया कि 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की मौजूदगी में रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर यह अहम फैसला लिया गया था. कांग्रेस ने बीजेपी (BJP) पर राष्ट्रीय मुद्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रगीत एक भावनात्मक विषय है, जबकि बीजेपी के लिए यह महज राजनीतिक मुद्दा है. 

15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से शुरू हुए 'वंदे मातरम्' विवाद पर कांग्रेस ने अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट कर दिया है. बुधवार को हुई CWC की बैठक में कांग्रेस ने साफ किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में 1937 के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक राष्ट्रगीत के सिर्फ शुरुआती दो अंतरे ही गाए जाएंगे.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बताया कि 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की मौजूदगी में रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर यह अहम फैसला लिया गया था. कांग्रेस ने बीजेपी (BJP) पर राष्ट्रीय मुद्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रगीत एक भावनात्मक विषय है, जबकि बीजेपी के लिए यह महज राजनीतिक मुद्दा है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS CWC
MALLIKARJUN KHARGE
KC VENUGOPAL
SONIA GANDHI BJP VS CONGRESS
VANDE MATARAM ROW

संबंधित ख़बरें

AMIT SHAH ATTACKS CONGRESS ON VANDE MATARAM ROW IN HINDI

वंदे मातरम्' पर BJP-कांग्रेस आमने-सामने, अमित शाह का बड़ा हमला; कहा- 'कांग्रेस ने किया राष्ट्रगीत का अपमान'

August 20, 2026 at 5:39 PM IST
DONALD TRUMP ECONOMIC SANCTIONS ON IRAN IN HINDI

डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार, दुनिया को दी खुली चेतावनी! जानें क्या है 'इकोनॉमिक डी-डे'?

August 20, 2026 at 5:20 PM IST
BULLDOZER ACTION OUTSIDE PAKISTAN HIGH COMMISSION IN DELHI

इस्लामाबाद की हरकत का करारा जवाब! दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

August 20, 2026 at 5:18 PM IST
WEATHER UPDATE HEAVY RAIN IN DELHI NCR UP

देशभर में बाढ़-बारिश से महातबाही! काशी में छतों पर अंतिम संस्कार, उत्तराखंड में 4 की मौत; ओडिशा में 1000 करोड़ का पैकेज

August 20, 2026 at 1:51 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.