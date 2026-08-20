15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से शुरू हुए 'वंदे मातरम्' विवाद पर कांग्रेस ने अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट कर दिया है. बुधवार को हुई CWC की बैठक में कांग्रेस ने साफ किया कि पार्टी के कार्यक्रमों में 1937 के ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक राष्ट्रगीत के सिर्फ शुरुआती दो अंतरे ही गाए जाएंगे.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बताया कि 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की मौजूदगी में रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर यह अहम फैसला लिया गया था. कांग्रेस ने बीजेपी (BJP) पर राष्ट्रीय मुद्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रगीत एक भावनात्मक विषय है, जबकि बीजेपी के लिए यह महज राजनीतिक मुद्दा है.