कांग्रेस पार्टी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है. पांच चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा समेत कई प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों में 81 पार्टी पदाधिकारियों को सचिवों के रूप में नियुक्त की गई है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन पार्टी पदाधिकारियों की सचिव के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस सूचना जारी कर अभिषेक दत्त, वरुण चौधरी, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र जांगिड़, अब्दुल हन्नान और संजीव आर्य को चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के लिए सचिव नियुक्त किया है. इसी तरह, पंजाब में हिना कवारे, रवींद्र दलवी, सूरज सिंह ठाकुर और राज कुमार मौर्य को सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि उत्तराखंड के लिए मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा और भीम कुमार को सचिव नियुक्त किया गया है. पार्टी अधिसूचना के मुताबिक, अंजलि निंबालकर को गोवा के लिए सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि एस लैटफलांग, अमित बावा सैनी और डूंगर राम गेदार को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के लिए सचिव नियुक्त किया गया है.

इसके साथ ही, प्रणव झा और गौरव पांधी को कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय के सचिव, जबकि विनीत पुनिया और रुचिरा चतुर्वेदी को पार्टी के संचार, प्रचार, मीडिया और सोशल मीडिया के लिए सचिव नियुक्त किया गया है. इससे पहले 5 सितंबर को कांग्रेस ने महासचिव और विभिन्न राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए थे, जिसमें चुनावी राज्य पंजाब और गुजरात शामिल थे.

Conclusion: