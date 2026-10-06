'वोट चोरी' के खिलाफ 10 अक्टूबर से कांग्रेस का देशव्यापी अभियान, आज विपक्षी सांसदों का मार्च

कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने 10 अक्टूबर से देशव्यापी अभियान शुरू करने का एलान किया है. ये अभियान अलग-अलग चरणों में आक्रामक तरीके से होगा. उससे पहले आज इंडिया ब्लॉक के सांसद चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च करेंगे. इस मार्च को देखते हुए चुनाव आयोग मुख्यालय और संसद मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कांग्रेस महासचिवों, इंचार्ज, पीसीसी प्रेसिडेंट और फ्रंटल हेड की पार्टी हेडक्वार्टर में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया. बैठक में सभी से वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को लेकर देशभर में आंदोलन चलाने का निर्देश दिया गया. पार्टी ये अभियान 'वोट बचाओ-देश बचाओ' नारे के तहत चलाएगी, जिसमें ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट मार्च करेंगे. इसके साथ ही, 1 नवंबर को राम लीला मैदान में इंडिया ब्लॉक मेगा रैली होगी. 25-26 नवंबर को पार्टी की दिल्ली चलो गाड़ी रैली होगी. ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में खत्म होगी.