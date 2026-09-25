CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस ने SIR विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दबाव बढ़ा दिया है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर पार्टी आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है.

देश भर में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तरों तक विरोध मार्च निकाल रहे हैं. पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के लिए गए SIR कराने समेत सभी फैसलों स्वतंत्र समीक्षा की मांग की है.

आज के देशव्यापी प्रदर्शनों की तरह ही, सभी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां 28 सितंबर को अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट तक ऐसे ही बड़े प्रोटेस्ट मार्च करेंगी. पार्टी का साफ साफ कहना है कि उनका विरोध तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक उन्हें पद से हटाया नहीं जाता और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती.

ज्ञानेश कुमार पर बढ़ते दबाव के बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को गंभीर बताया है. उन्होंने इन आरोपों की स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई है.