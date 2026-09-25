CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने देशभर में किया प्रदर्शन, जम्मू-कश्मीर से लेकर असम तक हल्ला बोल, पटना, चंडीगढ़ में वाटर कैनन का इस्तेमाल
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Published : September 25, 2026 at 9:23 PM IST
कांग्रेस ने एसआईआर विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया. जम्मू-कश्मीर से लेकर असम तक उनके खिलाफ हल्ला बोला. पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया गया.पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. लखनऊ में बारिश के बीच कांग्रेस ने प्रदर्शन हुआ. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई. इधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रोटेस्ट हुआ. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकैड्स लगाए थे.जिस पर प्रदर्शनकारी चढ़ गएऔर नारेबाजी की. असम के गुवाहाटी में भी कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला.गौरव गोगई ने सीईसी के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की. छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी सहित देशभर में कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हल्ला बोला.
कांग्रेस ने एसआईआर विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया. जम्मू-कश्मीर से लेकर असम तक उनके खिलाफ हल्ला बोला. पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया.चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया गया.पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. लखनऊ में बारिश के बीच कांग्रेस ने प्रदर्शन हुआ. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई. इधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रोटेस्ट हुआ. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकैड्स लगाए थे.जिस पर प्रदर्शनकारी चढ़ गएऔर नारेबाजी की. असम के गुवाहाटी में भी कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला.गौरव गोगई ने सीईसी के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की. छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी सहित देशभर में कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हल्ला बोला.