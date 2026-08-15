पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान पर कांग्रेस का तीखा पलटवार, जयराम रमेश बोले- 'यह घबराहट का संकेत है' - MENTAL NAXALS
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Published : August 15, 2026 at 6:34 PM IST
80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने अपने भाषण में अर्बन नक्सल पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन 'दिमागी नक्सल' अभी भी मौजूद हैं, जो हिंसा और अशांति फैलाने का मौका ढूंढ़ते रहते हैं. पीएम ने ऐसे लोगों की पहचान कर समाज से अलग-थलग करने की जरूरत पर जोर दिया. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है और इसे पीएम मोदी की घबराहट का संकेत बताया है. जयराम रमेश यहीं नहीं रुके. उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसा और उन्हें मास्टर एब्यूजर करार दिया.
80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने अपने भाषण में अर्बन नक्सल पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन 'दिमागी नक्सल' अभी भी मौजूद हैं, जो हिंसा और अशांति फैलाने का मौका ढूंढ़ते रहते हैं. पीएम ने ऐसे लोगों की पहचान कर समाज से अलग-थलग करने की जरूरत पर जोर दिया. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है और इसे पीएम मोदी की घबराहट का संकेत बताया है. जयराम रमेश यहीं नहीं रुके. उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री पर तंज कसा और उन्हें मास्टर एब्यूजर करार दिया.