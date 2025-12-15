ETV Bharat / Videos

कांग्रेस रैली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारा लगाने का आरोप, संसद में हंगामा, नड्डा ने की माफी की मांग - UPROAR IN PARLIAMENT

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025

रविवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस की रैली विवादों में घिर गई है. रैली में पीएम मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाने के आरोप लगे हैं. जिसको लेकर सोमवार को संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ. जिसके चलते दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये मुद्दा उठाया.

वहीं राज्यसभा में सदन के नेता जेपी  नड्डा ने इस पर कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस से सदन में माफी मांगने की मांग की.

इधर जेपी नड्डा की माफी की मांग पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि, आज उन्होंने बेबुनियाद ड्रामा किया है, क्योंकि हमने कल दिल्ली में एक सफल रैली की थी.

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि, किस सभ्य देश में पब्लिक इवेंट्स में किसी की हत्या का ऐलान किया जाता है. इधर प्रियंका गांधी ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया

एक तरफ जहां पीएम के खिलाफ नारे को लेकर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है. तो बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है.

