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झीरम मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE

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झीरम मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 3:09 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 3:15 PM IST

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रायपुर: झीरम मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है. इससे पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में झीरम नक्सली हमले में आए फैसले और आगे की कानूनी व राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई. इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदु सहित झीरम के पीड़ित, झीरम शहीदों के परिजन, झीरम के घायल और विधि विशेषज्ञ शामिल हुए. बता दें 16 सितंबर को जगदलपुर एनआईए कोर्ट ने साल 2013 में सुकमा के दरभा घाटी में हुए झीरम नक्सली हमले के 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. झीरम नक्सली हमले में बड़े कांग्रेस नेता सहित 29 लोगों की मौत हुई थी. 

रायपुर: झीरम मामले में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है. इससे पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में झीरम नक्सली हमले में आए फैसले और आगे की कानूनी व राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई. इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदु सहित झीरम के पीड़ित, झीरम शहीदों के परिजन, झीरम के घायल और विधि विशेषज्ञ शामिल हुए. बता दें 16 सितंबर को जगदलपुर एनआईए कोर्ट ने साल 2013 में सुकमा के दरभा घाटी में हुए झीरम नक्सली हमले के 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. झीरम नक्सली हमले में बड़े कांग्रेस नेता सहित 29 लोगों की मौत हुई थी. 

Last Updated : September 19, 2026 at 3:15 PM IST

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