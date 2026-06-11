ETV Bharat / Videos

NEET से लेकर महंगाई तक… केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस - CONGRESS PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Congress nationwide protest against central government (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 1:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कांग्रेस ने NEET विवाद, महंगाई, बेरोजगारी, मतदाता सूची संशोधन और कथित ‘सीट चोरी’ के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. पार्टी का कहना है कि वह इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेगी. हाल के राज्यसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और झारखंड से जुड़े विवादों को भी कांग्रेस अपने अभियान का हिस्सा बना रही है. साथ ही, पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने और युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दे रही है.

कांग्रेस ने NEET विवाद, महंगाई, बेरोजगारी, मतदाता सूची संशोधन और कथित ‘सीट चोरी’ के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. पार्टी का कहना है कि वह इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेगी. हाल के राज्यसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और झारखंड से जुड़े विवादों को भी कांग्रेस अपने अभियान का हिस्सा बना रही है. साथ ही, पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने और युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दे रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI • MALLIKARJUN KHARGE
NEET CONTROVERSY • INFLATION
INDIA ALLIANCE
OPPOSITION POLITICS
CONGRESS PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

एक कोच जिसने "स्लम गोल्फ" को दी पहचान

एक कोच जिसने "स्लम गोल्फ" को दी पहचान, मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों में ले जाकर "अमीरों" के खेल को दी चुनौती

June 10, 2026 at 10:40 PM IST
Pakistan occupied Kashmir unrest

PoK में विरोध की आग क्यों भड़की? जानिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन की पूरी कहानी

June 10, 2026 at 10:23 PM IST
Ahmedabad Metro Phase 2A approval

अहमदाबाद मेट्रो फेज-2A को कैबिनेट की मंजूरी, 5 नए स्टेशन और 2,000 रोजगार के अवसर

June 10, 2026 at 10:19 PM IST
भगवान राम के काल्पनिक पात्र मामले में फिर से होगी सुनवाई

राहुल गांधी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, भगवान राम के काल्पनिक पात्र मामले में फिर से होगी सुनवाई

June 10, 2026 at 10:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.