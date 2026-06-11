NEET से लेकर महंगाई तक… केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस - CONGRESS PROTEST
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Published : June 11, 2026 at 1:29 PM IST
कांग्रेस ने NEET विवाद, महंगाई, बेरोजगारी, मतदाता सूची संशोधन और कथित ‘सीट चोरी’ के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. पार्टी का कहना है कि वह इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेगी. हाल के राज्यसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और झारखंड से जुड़े विवादों को भी कांग्रेस अपने अभियान का हिस्सा बना रही है. साथ ही, पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने और युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दे रही है.
कांग्रेस ने NEET विवाद, महंगाई, बेरोजगारी, मतदाता सूची संशोधन और कथित ‘सीट चोरी’ के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा. पार्टी का कहना है कि वह इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेगी. हाल के राज्यसभा चुनावों में मध्य प्रदेश और झारखंड से जुड़े विवादों को भी कांग्रेस अपने अभियान का हिस्सा बना रही है. साथ ही, पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने और युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दे रही है.