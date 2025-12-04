भारत को और नेशनल एयरलाइंस की जरूरत, इंडिगो संकट पर बोले कार्ति चिदंबरम - INDIGO FLIGHT CANCELLATIONS
Published : December 4, 2025 at 10:06 PM IST
इंडिगो एयरलाइन ने नवंबर में 1232 उड़ानें रद्द की हैं. इनमें से 755 उड़ाने रद्द होने का कारण क्रू और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) की दिक्कतों की वजह से हुई. इसकी वजह से घरेलू हवाई यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना है. डीजीसीए ने कहा है कि एटीसी से जुड़ी देरी और संबंधित एयरपोर्ट पर क्षमता की पाबंदियों के कारण ज्यादातर उड़ानें रद्द हुईं. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से बात करते हुए कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि भारत में घरेलू उड़ानों के लिए और विमानन कंपनियों की जरूरत है. हम एयर इंडिया और इंडिगो से काम नहीं चला सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे माहौल बनाने चाहिए जहां उद्यमी नई विमानन कंपनियां शुरू कर सकें. उन्होंने कहा कि भारत में इससे पहले भी कई विमानन कंपनिया थीं, जो आज बंद हो चुकी है.
