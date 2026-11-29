परिसीमन विधेयक पर डीएमके नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस के टॉप लीडर्स चेन्नई पहुंचे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से उनके आवास पर मुलाकात की. कांग्रेस नेताओं ने उन्हें परिसीमन विधेयक को समर्थन देने पर दोबारा विचार करने की सलाह दी. मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एकबार फिर परिसीमन विधेयक को देश के लिए बड़ा खतरा बताया. राहुल गांधी ने कहा, 'ये ना सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि ये साउथ इंडिया, खासकर तमिलनाडु को भी नुकसान पहुंचाएगा. इसीलिए हमने भाई स्टालिन से आग्रह किया कि उन्हें तमिलनाडु को बचाने की जरूरत है. हमने आग्रह की बीजेपी के इस गंदे खेल को कामयाब नहीं होने दें.'

वहीं, इस मुलाकात के बाद स्टालिन ने साफ-साफ कहा कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा, 'अगर प्रस्तावित विधेयक गिर जाता है, तो तमिलनाडु को मिलने वाले न्यूनतम सुरक्षा उपाय भी खत्म हो जाएंगे. ऐसे हालात में, इस विधेयक का समर्थन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. 2027 में होने वाला परिसीमन दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाएगा. पूरे भारत से आए नेताओं के सामने भी हमारा रुख वही है- जो पहले था, जो आज है और जो हमेशा रहेगा। तमिलनाडु सबसे पहले है.'

यानी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद भी डीएमके नेताओं का रुख नहीं बदला है और वो परिसीमन बिल का समर्थन जारी रखेगी. डीएमके ने राज्य के हितों से समझौता नहीं कहने की बात कही है.

डीएमके इंडिया ब्लॉक का ही हिस्सा थी. लेकिन कांग्रेस के साथ उसकी दूरी तब बढ़ गई, जब 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने डीएमके की अगुवाई वाली अलायंस से अलग होकर मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया.