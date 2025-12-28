कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के विचारों का समर्थन किया है.उन्होंने रविवार को कहा कि संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए. उन्होंने ये बात कांग्रेस मुख्यालय में 140वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कही. वहीं दिग्विजय सिंह के RSS की तारीफ वाले पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया. पीएम की फोटो शेयर करने के बाद मचे बवाल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सफाई दी. दिग्विजय सिंह ने शनिवार को RSS-BJP की संगठनात्मक शक्ति की तारीफ करके हलचल मचा दी थी. जब उन्होंने X पर नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर की और कहा कि कैसे एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गया.