राहुल गांधी की 'वोट चोरी' के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ़्रेंस LIVE - RAHUL GANDHI TO PRESS CONFERENCE
Published : November 5, 2025 at 12:16 PM IST
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार दोपहर 12 बजे नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं, जिसे पहले "हाइड्रोजन बम" कहा गया था और यह खुलासा उनके वोट चोरी और मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है. 1 सितंबर को, राहुल गांधी ने भाजपा को एक आसन्न खुलासे की चेतावनी देते हुए कहा कि वह जल्द ही वोट चोरी के अपने आरोपों के बारे में एक "हाइड्रोजन बम" छोड़ेंगे, क्योंकि महादेवपुरा के बारे में जो दिखाया गया वह सिर्फ एक "परमाणु बम" था.
